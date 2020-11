Le ruspe abbattono l’InfoNord, eredità delle olimpiadi invernali

Quattordici anni, o poco meno, di degrado e denunce. Si è conclusa ieri mattina la querelle infinita legata all’InfoNord, l’ex punto informazioni di corso Giulio Cesare inaugurato nel lontano 2003 per le olimpiadi invernali di Torino 2006. Poi successivamente abbandonato e lasciato in balia dei ladruncoli di rame e dei senzatetto. Una vittoria per la circoscrizione Sei che nell’ambito della variante Michelin di corso Romania aveva chiesto più volte al Comune di Torino di abbattere quel vecchio gabbiotto, per migliorare il decoro della piazza e dare un segnale preciso alla cittadinanza.

Del resto, dopo anni di chiacchiere, si era ormai arrivati al punto di dover prendere una decisione. I vigili urbani, negli anni, sono intervenuti più volte, collocando i sigilli. Ma del riutilizzo di quell’edificio non si è mai parlato, probabilmente anche a causa delle condizioni degli interni.

