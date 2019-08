Le ruspe spazzano via gli orti abusivi. E nel trincerone spunta una discarica

Per anni hanno ospitato vecchietti e senzatetto che oltre quelle lamiere si erano costruiti una sorta di dimora estiva. Ma gli orti di via Sempione, da sempre abusivi, sono stati smantellati nei giorni scorsi dalle ruspe. Un abbattimento annunciato da alcuni volantini e concretizzatosi quest’estate. Un blitz fortemente voluto da Palazzo Civico nel progetto, più ampio, di riqualificazione del trincerone ferroviario. L’unica nota dolente è che oggi, nel punto in cui sorgevano le vecchie catapecchie, si possono “ammirare” soltanto montagne di spazzatura e lamiere.

L’ABBATTIMENTO

Annunciata per anni, la demolizione degli orti urbani ha messo la parola fine al degrado dell’ultimo lotto del trincerone, quello che da via Bologna conduce in via Monteverdi. Quello, per intenderci, che costeggia lo Scalo Vanchiglia. Decine di orti sono stati abbattuti. E tutto ciò che si trovava all’interno – persino materassi, pentole e mobili – è finito gambe all’aria. Chi percorre via Gottardo, e poi via Marmiani, si accorgerà dei cumuli di rifiuti che spuntano all’altezza del bocciodromo. Dove una piccola strada sterrata conduce a quello che una volta era l’ingresso degli orti. Oggi il via vai dei vecchietti è solo un ricordo, ma chi ama smaltire i rifiuti in maniera illecita si sarà fregato le mani notando la totale mancanza di controlli e di impedimenti. Lo dimostrano i divani e altri oggetti che non sembrano provenire da un orto.

CHIUDERE GLI ACCESSI

Sul caso è intervenuto il consigliere della Lega della Circoscrizione 6, Enrico Scagliotti, che ha intenzione di chiedere l’installazione di dossi o new jersey per tenere a bada gli scaricatori di lungo corso. «Se le masserizie non verranno portate via quanto prima – spiega Scagliotti – presto l’area degli orti si trasformerà in una discarica. Con alti costi per lo smaltimento». Spazzare via i rifiuti, però, significa ripulire un’altra zona abbandonata e consegnarla nelle mani della Città di Torino che spera, un domani, di far passare da quel trincerone dimenticato la seconda linea della metropolitana. L’eterno sogno mai morto del tutto.