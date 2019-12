“Torino si slega!” E’ lo slogan delle circa 40 mila sardine torinesi riunitesi questa sera, poco dopo le 19, sotto la Mole per il flash mob organizzato in occasione della giornata dei diritti umani. In piazza Castello le ormai note sagome delle sardine e non solo: «Abbiamo chiesto alle nostre sardine di portare anche un libro da donare al vicino: il dono della cultura resta il più bello del mondo».

Il creatore della pagina Facebook “6 mila Sardine Torino“, Paolo Ranzani, 53 anni, aveva assicurato, appena quattro giorni dopo la manifestazione di Bologna dello scorso 14 novembre, che sarebbe stata una grande festa: “Porteremo la cultura in piazza”. Ed infatti è stato il primo ad intervenire: “Noi siamo il risultato della mancanza, il nostro è un modo per contaminare la politica”.

Subito dopo la lettura, dal palco, dei primi 12 articoli della Costituzione, la manifestazione si è conclusa con l’Inno d’Italia.