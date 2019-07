“Mi scappa la pipì papà”, recitava un fortunato successo canoro di qualche tempo fa. In questo caso, però, la pipì non scappa a bambino ma a una avvenente signorina che non sa proprio come fare per liberarsi.

La malcapitata, per evitare di combinare guai, deve inventarsi qualcosa. E cosa fa? Improvvisa un balletto, un vertiginoso movimento di gambe. Che sembra funzionare. Ma per quanto?