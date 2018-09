Da nord a sud, da est a ovest, a Torino quasi non c’è zona o quartiere nel quale, di giorno o di notte, non facciano capolino prostitute di diverse età ed etnie. E se polizia o i carabinieri si impegnano con frequenza in controlli o blitz a sorpresa, le lucciole si spostano, per poi tornare sui soliti marciapiedi. Si calcola che ogni giorno nelle strade della città ci siano mille ragazze che vendono i loro corpi.

