Dopo le scuole il centro civico: ladri negli uffici della Quattro

L’emergenza furti che sta colpendo gli edifici istituzionali della città di Torino non accenna a fermarsi. Dopo i casi delle scuole Saba, Salvo D’Acquisto e Benedetto Croce, ecco un altro colpo. Questa volta ai danni del centro civico della Circoscrizione 4, in via Servais. I ladri, nella notte tra lunedì e martedì, hanno portato via un tablet e il fondo cassa, circa cinquecento euro. Sicuramente ben più consistenti i danni «che dovremmo valutare nelle prossime ore» ha spiegato il presidente della Circoscrizione 4, Claudio Cerrato, dopo un primo sopralluogo dei locali messi a soqquadro nella notte.

LA DENUNCIA

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per la denuncia. Difficile, al momento, capire se si tratti sempre delle stesse persone o se in giro ci siano più bande che stanno approfittando dell’emergenza Covid per fare mambassa in strutture che rimangono spesso e volentieri vuote. E poco protette.

