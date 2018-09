Le scuole nel mirino: dalle aule colabrodo ai cantieri mai partiti

La campanella per l’inizio dell’anno scolastico a Torino suonerà lunedì 10 settembre, ma prima ancora di sedersi ai banchi occorre fermarsi e riflettere sui problemi dei nostri istituti. Vecchi, spesso insicuri e con molte barriere architettoniche.

Se pensiamo che persino in un fiore all’occhiello come il Germano Sommeiller di corso Duca degli Abruzzi i problemi non mancano – «dal 2013 facciamo richiesta per ottenere un bagno per disabili», spiega il preside Gianni Paciariello – alcune scuole sono addirittura chiuse da anni, come l’elementare King del quartiere Aeronautica.

Fuori uso dal 2014 per il mancato superamento dei test antisismici, se tutto andrà bene vedrà partire i lavori a fine 2019, molto più probabile a inizio 2020, per una cifra pari a ben 4 milioni e 500mila euro prevista dal bilancio di previsione comunale. Nel frattempo, gli alunni continuano a studiare alla King Mila, l’edificio della media, e alla King 3 di corso Francia 377.

