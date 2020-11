Le sette meraviglie

A Barbaresco, vicino ad Alba, nei fine settimana fino all’8 dicembre, si può mangiare il bollito misto dalle 7.30 alle 18, all’osteria Campamac. Nel leggerlo ho provato due sensazioni opposte. Una di ammirazione per l’oste del Campamac che ha deciso, come dice il nome del suo locale, di campare, cioè di reagire al flagello del Covid e della chiusura alle 18 con l’idea del bollito senza sosta dall’alba al tramonto.

Una di rammarico perché Conte gli ha subito castrato l’idea vietando gli spostamenti tra comuni. Non credo che al Campamac bastino gli abitanti di Barbaresco per campare. Peccato. Il lesso ad Alba nell’alba scialba era proprio una bella rima.

Il concetto del bollito antelucano mi riporta ai tempi della gioventù, quando al foro boario di Moncalieri lo si mangiava in un’osteria che nei giorni di mercato stava aperta tutta la notte. Allevatori, mediatori, macellai, tutti si mescolavano in quelle sale fumose, dove regnava sua Maestà il Bollito.

Non proprio il Gran Bollito Reale (7 carni, 7 ammennicoli, 7 verdure e 7 salse), ma una sua sostanziale (e soprattutto sostanziosa) rappresentanza. Noi goliardi ci andavamo a finire in gloria le nottate, ed era uno spettacolo vedere quei visi rubizzi far fuori piattoni di carni fumanti e intere stupe di rosso. Anche in piazza Galimberti, quando c’era lì il MOI, esisteva una piola aperta tutta la notte per i camionisti che aspettavano di scaricare. Anche lì andavamo all’alba a mangiar bollito o trippa.

Che bei ricordi! Bravo, bravo oste del Campamac, anche solo per l’idea. Tieni alto questo orgoglio culinario del Piemonte! Se il Covid mi risparmia, quando finisce la clausura arrivo. Alla faccia dei vegani.

