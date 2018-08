Le slot illegali spente con il telecomando. Multa da 155mila euro al barista furbetto

Per nascondere l’attività illegale delle proprie slot machines si era addirittura costruito un piccolo telecomando con il quale spegnerle a distanza e con la semplice pressione di un tasto nel caso di un controllo delle forze dell’ordine. Il novello Archimede Pitagorico è però finito lo stesso nel mirino della guardia di finanza che ha scoperto il suo trucco e gli ha inflitto una maxi multa, superiore ai 100mila euro. Nei guai è finito un imprenditore cinese che gestisce un bar a Brusasco. L’uomo, un 25enne residente nel Novarese, aveva installato le macchinette, tra l’altro totalmente illegali e perciò prive di ogni forma di controllo, in una stanza posizionata nel retro del bar, chiusa e accessibile solo ai clienti “affezionati”, i malati di gioco che di sicuro non lo avrebbero mai denunciato. Il trucco era quello di poter spegnere le slot non appena sulla soglia del bar si fosse presentato un qualunque agente, in modo da farle sembrare inattive, come se fossero solo state depositate nel retro in attesa di trovare loro una sistemazione. In realtà le slot, come accertato dai finanzieri della compagnia di Chivasso, oltre a essere sprovviste delle autorizzazioni necessarie al fine di tutelare gli scommettitori, non erano nemmeno state collegate alla rete dei Monopoli di Stato; così facendo, l’imprenditore riusciva a evadere completamente le tasse. Pesanti le conseguenze per il gestore del locale, sanzionato per oltre 115mila euro mentre le cinque slot illegali e i relativi incassi sono stati sequestrati. Tra l’altro lo stesso espediente del telecomando era stato scoperto solo pochi giorni fa dai Finanzieri in un bar torinese di corso Vercelli.