Le strade di San Francisco teatro di caccia del killer

Pur essendo alla seconda avventura del detective Frost Easton, fa un certo effetto leggere un thriller di Brian Freeman senza il suo stropicciato tenente Stride, delle strade e della baia di San Francisco invece del freddo e della neve di Duluth. Frost è parecchio più giovane di Stride, è brillante ma solitario, vive in una magnifica casa nella parte più elegante di Frisco, che però in realtà è di “proprietà”, per una bizzarria testamentaria, del suo gatto Sachs.

Che sarà ben più che protagonista qui in “La verità sbagliata” (Piemme, 19 euro). Non è un buon periodo per Frost. Un serial killer è appena tornato in libertà per colpa di una prova falsa utilizzata dalla detective che gli dava la caccia. Le famiglie delle ragazze assassinate sono furiose, invocano una giustizia tradita. E Frost sa che è tutta colpa sua, perché lui ha consegnato le prove che hanno scarcerato il killer. Perché non poteva fare altrimenti, perché lui è un poliziotto al servizio della verità, anche quando fa male, anche quando quell’assassino è quello che ha ucciso sua sorella, molti anni prima, mentre andava a consegnare una pizza a domicilio.

E’ una questione di principio e di vendetta per il nostro investigatore? Il primo dubbio che dovrà risolvere proprio con se stesso. Per individuare la chiave per cui il killer aveva scelto quelle ragazze, apparentemente senza nulla in comune. Partendo da quella che festeggiava i suoi ventun anni per arrivare alla sua migliore amica, che ora è la fidanzata del fratello di Frost. Un cerchio di eventi che si stringe attorno al detective, con l’as – sassino che pare imprendibile. Indagare su di lui è indagare nella sua mente, nel capire come la perdita della sua bambina, soffocata dalla moglie malata, abbia portato alla lunga catena di sangue. Che non si interrompe.

“Tic tac” ripete beffardo l’assassino. Il tempo stringe. E per Frost, affiancato da una misteriosa quanto traumatizzata scrittrice, sciogliere ogni enigma non sarà semplice, pur al prezzo della sua stessa vita. Freeman è scrittore che si muove con il ritmo di un film o una serie crime come si deve. San Francisco non è solo scenario e teatro ma è viva protagonista. Il vento e la pioggia della baia sferzano i protagonisti e ogni parola. L’intreccio giallo è subordinato all’introspezione della mente di assassino e investigatore. Il risultato non può che essere uno: eccellente, brillante. In attesa del prossimo libro di Frost e Sachs, ma sperando che Freeman non abbia dimenticato il tenente Jonathan Stride, tra le nevi del profondo nord.