Come fanno a non cadere?

Davvero da non credere: ma come fanno a non rovesciarsi e a rimanere incredibilmente in equilibrio? Sono le vetture speciali del New York Police Department, la polizia della Grande Mela.

Durante un’esibizione i piloti del NYPD danno sfoggio di tutta la loro abilità, riuscendo a mantenere le pantere in bilico su di un lato, effettuando svolte e accelerazioni. Davvero un miracolo di equilibrismo.