Le tane degli ultimi: centraline elettriche e oscuri sotterranei

Fantasmi nascosti nei meandri più oscuri e cupi di Torino, estraniati dalla società, imboscati. Nelle fogne assieme ai topi, come documentato ieri sulle pagine del nostro giornale, dove anche un cumulo di fango può andar bene come letto. Oppure nei sotterranei delle strutture sanitarie cittadine, vicino alle caldaie, per addormentarsi avvolti tra l’unico tipo di calore concesso a chi è ultimo fra gli ultimi. Altri ancora scelgono i luoghi storici della città, quelli abbandonati e lasciati in balia del degrado in attesa di riqualificazioni che, nonostante i numerosi proclami, tardano ad arrivare.

Qualcuno poi, per fare un altro esempio, dormirebbe addirittura nascosto nelle cabine elettriche nei pressi del mercato di Porta Palazzo. A stretto contatto con la morte dato che, a pochi centimetri di distanza dai trasformatori, può essere sufficiente un movimento incontrollato durante il sonno per rimetterci la vita.

