Ecco le telecamere contro lo spaccio: «Sogno che si realizza dopo 12 anni»

Cinquecento firme, raccolte in una manciata di giorni. Quasi il doppio di quelle necessarie per accedere al diritto di tribuna del Comune. Nel 2008 l’allora comitato spontaneo “Corso Principe Oddone”, aderente al Ccst, aveva fatto le cose in grande. L’obiettivo era ottenere la collocazione delle telecamere di sorveglianza nelle zona compresa tra via Cigna e corso Principe, cuore del famigerato “quadrilatero dello spaccio”. Una zona che per certi versi potrebbe ricordare la problematica attuale di San Salvario.

Ma quelli erano altri tempi. Il passante ferroviario non c’era ancora e i pusher facevano il bello e il cattivo tempo trasformando corso Ciriè, strada del Fortino e via Ravenna in uno dei più riforniti supermarket della droga in città. Di quegli anni si ricorda anche un triste episodio: la morte del carabiniere Marino Ferraro, travolto da un treno mentre inseguiva alcuni spacciatori sulle rotaie che costeggiano corso Principe Oddone.

Oggi le cose sono diverse. Il viale della Spina ha in parte cancellato i problemi di spaccio. Rispetto a prima i pusher devono agire alla luce del sole e per le forze dell’ordine controllarli è diventato più facile. Un ulteriore aiuto arriverà dalle telecamere installate nella giornata di ieri per la gioia delle famiglie di zona Valdocco.

«Più o meno un anno e mezzo fa avevamo fatto una nuova petizione – spiega Fabio Ottino del comitato Savigliano -. In seguito ci era stato comunicato che non avevano fondi per potersele permettere, devo dire anche grazie al consigliere dei Moderati Silvio Magliano che ha sempre sollecitato il Comune». La speranza, ora, è che non sia un misero effetto palliativo, come successo al giardino Madre Teresa dove disperati e degrado sono tornati a farla da padroni dopo pochi mesi di tranquillità.