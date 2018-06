Le telecamere restano spente: riecco le risse in via Di Nanni

Installate un mese fa per la gioia dei residenti e dei commercianti del quartiere San Paolo. Collocate nei due punti nevralgici dell’isola pedonale di via Di Nanni, per mettere la parola fine a risse e schiamazzi.

Ma nello stesso punto dove lo scorso autunno è morto un uomo, accoltellato per uno screzio, gli ubriachi sono tornati a fare la voce grossa. Costringendo polizia e ambulanza a intervenire. E le telecamere? Secondo l’amministrazione sarebbero ancora spente.

«Ancora non sono funzionanti – racconta la presidente della circoscrizione Tre, Francesca Troise -. I nostri consiglieri hanno fatto una interpellanza per chiedere quando verranno messe in funzione. Speriamo presto vista la situazione».

