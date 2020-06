Le telecamere di villa Agnelli per incastrare i killer in collina

Telecamere, cellulari, Ris. I carabinieri si affidano a tecnologia e scienza per cercare di dare un nome e un volto ai killer di Luciano Ollino, il commercialista 60enne giustiziato nella sua automobile sulla collina torinese. Sulla stessa strada su cui, pochi chilometri più a valle, si trova villa Frescot, quella che fu la residenza dell’Avvocato e che ora è dimora di John Elkann. E i militari, per non lasciare nulla di intentato, hanno bussato anche a casa del successore di Gianni Agnelli per chiedere di acquisire i filmati delle telecamere perimetrali di villa Frescot, come di tutte le altre che si trovano in zona, nella speranza che lunedì sera abbiano ripreso l’auto dei killer o comunque qualcosa di utile alle indagini. Un po’ come era accaduto per il delitto Prinzi, avvenuto a poca distanza, per risolvere il quale furono fondamentali proprio le immagini delle tante telecamere di sorveglianza privata sparse sulla collina torinese.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++