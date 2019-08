Le va di traverso un boccone: muore soffocata a due anni

Era una normale cena tra amici, ma è diventata una tragedia. Condove piange la piccola Gloria, uccisa a 2 anni appena da un boccone che le è andato di traverso.

L’incidente è avvenuto a casa di amici di famiglia il 12 agosto, a Torino. La piccola, residente a Condove insieme ai genitori, era a tavola quando all’improvviso ha cominciato a tossire e a respirare a fatica, a causa di un pezzetto di wurstel che le era andato di traverso. I genitori hanno velocemente capito la gravità della situazione e hanno immediatamente chiamato il 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza e Gloria è quindi stata portata con urgenza all’ospedale Regina Margherita, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla. Purtroppo però, nonostante l’intervento immediato, non c’è stato nulla da fare: la bambina è entrata in coma quella sera stessa ed è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove è deceduta dopo quattro giorni di agonia, il 16 agosto.

La procura ha disposto , come di consuetudine per casi simili, l’autopsia del corpo della bimba anche se non ci sono dubbi su quanto avvenuto e sul fatto che si sia trattato solamente di una terribile tragedia. I genitori da parte loro hanno deciso di dare l’assenso all’espianto degli organi della figlia, per quanto compatibile con l’autopsia. Questo gesto permetterà ai medici di poter salvare altri giovani in difficoltà, che avranno bisogno di un trapianto.

È stata immediata la solidarietà di tutta la comunità condovese e valsusina, che si è stretta ai genitori della piccola. Infatti sono state molti i cittadini condovesi che hanno voluto esprimere, anche solo virtualmente, le condoglianze ai genitori per la tragica perdita della figlia.