Le vedette per il parco Stura. «Denunciamo noi gli incivili»

Accendono un fuoco, magari si fanno anche da mangiare e poi lasciano gli avanzi dove capita. Il parco Stura di corso Giulio Cesare, nel quartiere Rebaudengo, è meno deserto di quello che si possa credere. Nonostante la chiusura di alcuni accessi, contro il via vai dei tossici, e la rimozione dei rifiuti, non mancano gli irriducibili che continuano a utilizzare l’area verde per i loro pic-nic domenicali. Un problema che ovviamente si presenta, quasi esclusivamente, con la bella stagione.

Oggi basta fare un giro a piedi per vedere i segni dei fuochi e i danni, inequivocabili, al prato. Nonostante non manchino i cartelli di riferimento contro i falò. E persino quelli messi dai residenti, decisi a diventare “vedette” per denunciare il problema degli scarichi selvaggi. «Fotograferemo gli incivili – denunciano i cittadini – perché ogni lunedì il nostro polmone verde si trasforma in una discarica». Le segnalazioni, del resto, non mancano. In parte per colpa degli accampamenti selvaggi lungo le sponde del fiume. Ancora oggi capita di vedere alcuni soggetti andare e venire dal parco, trasformato in una sorta di dormitorio.

La richiesta è solo una: garantire il decoro ed evitare un accumulo di rifiuti. Come ammette anche la consulta di quartiere “Rebaudengo Basse di Stura”, da sempre attiva sul territorio. «Non dimentichiamoci l’abbandono che regna da anni – protesta il presidente Bernardo Moscariello – e la mancanza di progetti per quell’area. Mesi fa hanno persino rubato il rame dai lampioni». Lasciando il parco al buio. Le vedette al lavoro, ora, sognano di riprendersi il parco e di cancellare merenderos e bivacchi. «Ma senza un aiuto delle forze dell’ordine, ottenere un risultato sarà pressochè difficile. Se no impossibile».