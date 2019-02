«Le violenze di piazza sono comprensibili, questa è una guerra»

Giacca a vento nera con cappuccio, felpa, pantaloni e scarpe dello stesso colore. Si presenta così Nicolas – il nome è di fantasia – all’appuntamento in un anonimo bar nei pressi di corso Appio Claudio. Ha 30 anni, barbetta incolta, occhiali da vista e viso da ragazzo perbene. È uno dei manifestanti che sabato scorso ha partecipato al corteo nato dopo lo sgombero dell’Asilo occupato di via Alessandria.

Una manifestazione che si è trasformata in una guerriglia urbana con cassonetti dati alle fiamme, scontri con le forze dell’ordine e assalto a un bus da parte di un gruppo di anarchici incappucciati che hanno messo a ferro e fuoco un’intera città.

«Sono state reazioni comprensibili rispetto all’atteggiamento utilizzato dai poliziotti: sono stati loro per primi a voler creare questo clima di guerra, così per noi è diventato necessario portare in piazza il conflitto». La spiega così Nicolas, ma le sue parole valgono anche per agli altri che quella sera erano lì a lanciare pietre e molotov.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI