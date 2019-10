Le visite mediche in bocciofila: «Il mutuo soccorso è nel Dna»

Le visite mediche si fanno in bocciofila. O meglio, alla società di mutuo soccorso, perché i soci di via Omegna 5 al loro acronimo Soms ci tengono molto. Due mani incrociate nella targa in ottone indicano che qui, cuore di Campidoglio, si varca la soglia di un ente morale, dove l’aiuto reciproco è messo nero su bianco nello statuto redatto dai fondatori. Niente code o ticket, basta fare la tessera e alla Soms Campidoglio i controlli sono gratis grazie alla convenzione con l’Asl To2. Glicemia, diabete e molte altre analisi. Ma anche informazioni sulla prevenzione. Il 6 novembre, ad esempio, ci sarà una conferenza medica.

«Siamo una Soms anche di fatto, non solo di nome», puntualizza il presidente Nunzio Lazzaro. Che ancora oggi ha ben presenti i valori dei padri che la costituirono. Era il 1882 quando un gruppo di operai, in prevalenza conciatori degli stabilimenti Azimonti e De Luca del Martinetto, ma anche artigiani e contadini della borgata, decidevano di riunirsi e dare vita alla società, la cui prima sede era però in via Levanna. Da allora, ben 137 anni sono passati e la Soms Campidoglio è ancora in piedi. Carte, bocce negli otto campi all’aperto, bar-ristorante per i tesserati. Quest’ultimo sempre pieno, specie nei weekend, segno che qui in via Omegna le cose vanno bene a dispetto della crisi che ha colpito molti circoli.

Ogni tanto arrivano medici, politici e dirigenti d’azienda. Mentre in passato nei locali si potevano avvistare calciatori di Juve e Toro tra cui Furino, Zaccarelli e Sala. Il primo piano apre le porte all’archivio storico, contenente tutti i documenti fin dall’anno della costituzione. Toccanti i messaggi epistolari dei soci che scrivevano dal fronte durante la Prima e la Seconda guerra mondiale. «Li leggiamo ancora oggi – spiegano i due vice, Luigi Cubello e Ignazio Senopia – in occasione della ricorrenza dei defunti». Ma l’aiuto reciproco va oltre la sanità. Sette alloggi, al primo piano, ospitano quei soci che si trovano in difficoltà economiche. Un foglietto appena affisso in bacheca, invece, ricorda che il 20 ottobre si parte per la gita. Destinazione le cantine di Canale e gli agriturismi di Murazzano. Mentre in estate tutti al mare a Rimini. «Un bagno ce lo concediamo anche noi». Anche così si fa gruppo.