Il leader Baselli a caccia del gol. E Belotti recupera

Già di per sé è un leader, ma per due domeniche consecutive lo è stato un po’ di più: Daniele Baselli ha raccolto l’eredità di Belotti e ha indossato la fascia da capitano contro Genoa e Fiorentina. «È stato un orgoglio» ha poi scritto sui social il giorno dopo la sfida contro viola, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Quella maglia con la quale, nel prossimo turno a Verona, avrà disputato 167 partite. La sua Atalanta è volata agli ottavi di Champions, quella Dea lasciata nell’estate 2015 dopo una vita in nerazzurro, tra la trafila nelle giovanili e due anni in prima squadra. Da capitano, ha trascinato i compagni a due successi fondamentali, pur senza segnare e con qualche attrito di troppo con Walter Mazzarri. Come a Genova, quando alla sostituzione non ha scambiato alcun cenno di intesa con il suo allenatore, anzi. Poi, però, è tornato il sereno, e Baselli anche contro la Fiorentina ha offerto una prova di spessore. L’unico neo, gli zero gol in stagione: ma è una tendenza che ha colpito tutta la mediana granata.

ANCORA A SECCO

Non è un centrocampista goleador, eppure le sue reti le ha sempre garantite. Tre nelle prime tre al primo anno in granata, due nelle prime due la stagione seguente, quattro marcature sia nel 2017/2018 che nel 2018/2019, alle quali se si aggiungono quelle in Coppa Italia fanno 20 complessive con il Toro. Oggi, invece, è ancora fermo a zero, così come i suoi compagni di centrocampo. Lui, Rincon, Lukic, Meité, nessuno è ancora riuscito a rendersi decisivo in zona gol. «Ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorare anche sui tiri da fuori area» ripete praticamente ad ogni conferenza stampa il tecnico Mazzarri. Perché se a inizio anno sembrava una casualità, ora che è quasi finito il girone d’andata si sta trasformando in un problema da risolvere. E anche al più presto, perché di punti da recuperare sulla concorrenza ce ne sono tanti.

GALLO OK

Ai lavori al Filadelfia si è unito anche Belotti, che insieme a De Silvestri, l’altro acciaccato del gruppo, ha svolto buona parte del programma con i compagni. Stanno bene, entrambi: e le sensazioni dello staff medico in vista della trasferta di Verona sono sempre più positive. Puntano almeno alla convocazione, poi a poche ore dalla sfida Mazzarri farà il suo solito check in extremis per capire quanti minuti possono garantire. Si sono fermati per fastidi muscolari, invece, i giovani Edera e Bonifazi. Infine, la sfida delle 12.30 al Bentegodi è stata affidata all’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma, al Var ci sarà Daniele Chiffi di Padova. Il fischietto laziale ha già diretto una trasferta di Belotti e compagni, caduti a Parma per 3-2 lo scorso 30 settembre.