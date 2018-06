LeBron James lancia la 20th Anniversary Edition di NBA 2K19!

2K ha annunciato oggi LeBron James come protagonista della NBA 2K19 20th Anniversary Edition: tre volte campione NBA, quattro volte MVP NBA ed appassionato giocatore di NBA 2K. La copertina con il figlio preferito di Akron è una composizione artistica di parole scelte personalmente da LeBron. ognuna delle quali con un significato ben preciso per James, incluse “Strive for Greatness,” “Driven,” e “Equality.”

“E’ un onore essere sulla copertina per il ventesimo anniversario del titolo, che ho giocato ed amato sin da quando ero bambino” dichiara James. “Siamo stati in grado di realizzare qualcosa di veramente unico per la copertina, che rappresenta tutto quello che mi guida ed ispira, dalla mia famiglia, al posto da cui provengo fino alle parole che hanno segnato la mia vita. Sono onorato che il mio viaggio possa far parte di questo momento della storia di 2K, non vedo l’ora che i fan possano vedere con i loro occhi.”

In aggiunta a tutti i contenuti extra presenti nella NBA 2K19 20th Anniversary Edition, i fan che la prenoteranno potranno giocare con quattro giorni d’anticipo, il 7 Settembre.

“Quest’anno è il 30esimo anniversario del team di sviluppo Visual Concepts, oltre al 20esimo della serie NBA 2K, così abbiamo deciso di commemorare questi eventi in partnership con il giocatore più iconico di questa generazione, LeBron James” dice Alfie Brody, Vice Presidente Marketing per NBA 2K. “LeBron ha accuratamente scelto le parole per la copertina della NBA 2K19 20th Anniversary Edition, con la stessa passione che lo ha elevato ad essere uno dei più grandi di tutti i tempi e l’atleta perfetto per la nostra copertina.”

La NBA 2K19 20th Anniversary Edition include i seguenti contenuti:

100,000 VC;

50,000 punti La mia SQUADRA;

20 pacchetti lega La mia SQUADRA (consegnati uno alla settimana)

Carta Zaffiro LeBron James La mia SQUADRA;

10 pacchetti La mia SQUADRA Heat (consegnati uno a settimana dall’inizio della stagione NBA)

5 murali a tema LeBron per Il mio CAMPO;

Design Il mio CAMPO LeBron;

La collezione del Re – Abbigliamento Nike e scarpe LeBron (25 paia!)

Poster LeBron NBA 2K19 ;

; Adesivi NBA 2K ;

; Polsino con le parole scelte da LeBron.

Sviluppato da Visual Concepts, la NBA 2K19 20th Anniversary Edition sarà disponibile a partire dal 7 Settembre 2018 per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. I fan potranno iniziare la Mia Carriera con NBA 2K19 scaricando il NBA 2K19: The Prelude a partire dal 31 Agosto 2018 per Xbox One e PlayStation 4.