Tra Lega e M5S è crisi: «Inutile litigare oltre». Si va al voto a ottobre

Il governo è finito sotto il Tav. Il Viminale, infatti, sta già valutando l’ipotesi di un ritorno al voto il prossimo 13 ottobre. La frattura sulla Torino-Lione, in meno di ventiquattro ore, ha fornito a Matteo Salvini quel casus belli inseguito per settimane: sconfessare l’alleanza con il Movimento 5 Stelle, considerata ormai innaturale tanto dai suoi luogotenenti, quanto dai suoi stessi elettori. «Qualcosa è cambiato, qualcosa si è rotto» aveva dichiarato Salvini al comizio di Sabaudia, mercoledì notte. Ma la «bomba atomica» che i suoi annunciavano come imminente sarebbe rimasta nell’arsenale di via Bellerio per altre dodici ore. In forma di comunicato. La crisi, non a caso, sarà servita poco dopo pranzo con una “notarella”: una manciata di righe in cui la Lega chiede di rompere con l’alleato di governo per tornare presto alle urne. Nel Carroccio c’è «la consapevolezza e la presa d’atto che, dopo le tante cose buone fatte, da troppo tempo su temi fondamentali per il Paese come grandi opere, infrastrutture e sviluppo economico, shock fiscale, applicazione delle autonomie, energia, riforma della giustizia e rapporto con l’Europa tra Lega e 5 Stelle ci sono visioni differenti». E il voto sul Tav è stata «l’ultima, evidente, irrimediabile certificazione». Lo “spauracchio” del governo tecnico, agitato fin dal giorno prima dal Movimento 5 Stelle, non basta.

