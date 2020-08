Legata e sgozzata nel suo letto. Il killer catturato dopo 14 anni

Sono serviti 14 anni ma alla fine i carabinieri lo hanno trovato. L’assassino di Altagracia Corcino adesso ha un volto e un nome, grazie alla volontà degli investigatori che non hanno mai smesso di cercarlo e che alla fine sono riusciti a trovarlo grazie al suo Dna.

Ieri pomeriggio, i carabinieri del nucleo Investigativo di Alessandria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Andrea Casarin, un 47enne originario di Alessandria ma residente in provincia di Pavia, poiché ritenuto responsabile dell’omicidio della prostituta domenicana Altagracia Corcino, all’epoca 30enne, commesso il 27 giugno 2006 in un appartamento di Alessandria.

Il cadavere della donna era stato ritrovato solo dopo due giorni, nudo sul letto. La 30enne aveva il collo, le caviglie e la mano destra avvolte da nastro adesivo e un telo intriso di sangue sotto la testa. A ucciderla erano state due coltellate alla giugulare, inflitte con un’arma che il killer aveva abbandonato sul posto.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++