Lei lo denuncia perché violento. E i carabinieri scoprono un arsenale: pistole, pugnali e munizioni [VIDEO]

Nel Torinese 4 arresti nelle ultime 48 ore per maltrattamenti in famiglia

Quattro gli arresti per maltrattamenti in famiglia effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Torino negli ultimi due giorni. A Chivasso i militari dell’Arma, dopo una segnalazione al 112, hanno arrestato un romeno di 32 anni che aveva aggredito e picchiato la madre al culmine di un litigio. Umiliazioni e prepotenze duravano ormai da qualche tempo e la vittima ha così deciso di denunciare tutto. A Moncalieri stessa sorte è toccata a un marocchino di 26 anni, sorpreso dai carabinieri dopo le ennesime violenze fisiche e psicologiche nei confronti della compagna, una connazionale di 21 anni.

Nel quartiere Aurora di Torino una gazzella del Nucleo Radiomobile è dovuta intervenire su richiesta di una ragazza nigeriana di 37 anni, aggredita e strattonata fino a cadere a terra per colpa del convivente violento, un 48enne spagnolo, arrestato per maltrattamenti. A Giaveno, infine, una donna italiana di 37 anni ha chiamato i militari della locale Stazione per denunciare il convivente troppo violento, tanto da essere costretta a fuggire di casa e trovare rifugio dai genitori. L’uomo, cinquantenne italiano, è stato trovato ancora nell’appartamento della coppia in possesso di un ingente quantitativo di armi.

All’interno della stanza da letto è stato trovato e sequestrato un vero arsenale: 1.2000 munizioni di vario calibro, 6 barattoli da 500 grammi l’uno di polvere da sparo, tre pistole clandestine, nonché numerosi pugnali nascosti nella soffitta. La donna è stata poi medicata sul posto per un ematoma con ferita lacero contusa al collo.

Per tutte le vittime è stato applicato il codice rosso.

IL VIDEO