Leidy Amelia, la modella caliente che infiamma il web

Curve da urlo e scenari mozzafiato per un'estate che sembra non finire mai

Il suo motto è: “Una risata al giorno toglie il medico di giorno”. E di motivi per ridere Leidy Amelia sembra averne davvero parecchi. La splendida modella che vive a Miami è infatti in rampa di lancio, come dimostra il vertiginoso aumento dei suoi followers su Instagram.

I motivi alla base del boom sono facilmente intuibili. Basta dare un’occhiata al profilo social della bella modella, specializzata in lingerie e costumi da bagni, per farsi un’idea piuttosto accurata del suo successo.

Sguardo magnetico, fisico da urlo e curve ben tornite e costantemente in evidenza. Il lato B, in particolare, sembra essere il pezzo forte dell’argenteria e non a caso la giovane modella prova sempre a valorizzarlo il più possibile.