Leinì, aggredisce suocera a martellate: arrestato 71enne

Sconcertante episodio di cronaca a Leinì, nel Torinese. Un uomo di 71 anni ha aggredito la suocera a martellate nel corso della notte, costringendola al ricovero in ospedale. La donna di 84 anni, Adele Crosetto, vive nello stesso numero civico, in via Provana 21.

Ferita dalle martellate mentre dormiva, l’anziana suocera si trova ora intubata al Cto di Torino, dove è stata trasportata con un elicottero di soccorso, in prognosi riservata. Ha subito gravi lesioni e un trauma cranico facciale a causa della violenta aggressione subita.

L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di tentato omicidio. Era stato lui stesso ad avvisare i militari, dicendo che aveva ucciso sua suocera. Alla base del suo gesto, molto probabilmente, questioni legate all’eredità, come raccontato ai carabinieri dalla moglie dell’uomo.