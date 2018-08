Leinì, il quad si schianta contro un muro: morti zio e nipote

Terribile incidente stradale nel giorno di Ferragosto a Leinì, nel Torinese. Due persone, un uomo di 53 anni e sua nipote di 22 anni, sono morti sul colpo dopo essersi schiantati contro un muro mentre si trovavano su un quad.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 226: in base a una prima ricostruzione, sembra che nessuno dei due indossasse il casco. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre il mezzo, finito in un fosso, è stato recuperato dai vigili del fuoco.