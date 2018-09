« L’elemosina è mia». Lo massacra di botte per rubargli il posto

I primi fascicoli sono arrivati in procura a Torino due anni fa, gli altri sono stati depositati a Ivrea. Nelle denunce trasmesse ai pubblici ministeri si fa riferimento a violenze e a percosse, a minacce di morte e a riti voodoo che verrebbero praticati ai danni dei rivali. Un’autentica guerra tra poveri che andrebbe avanti ormai da anni e che avrebbe per protagonisti uomini di nazionalità nigeriana interessati a mendicare e intenzionati ad accaparrarsi i posti migliori per poter praticare l’accattonaggio: davanti a ospedali, scuole, supermercati, chiese. Persino davanti alle stazioni ferroviarie. Scene di ordinaria follia che si verificherebbero quasi tutti i giorni di fronte agli occhi di cittadini impotenti.

Una delle aggressioni più brutali finite sulle scrivanie degli inquirenti è avvenuta davanti al Lidl di Chivasso, dove John, lo chiameremo così, era ormai di casa. Regolare sul territorio, con un permesso di soggiorno in tasca, quando il lavoro non c’era veniva qui, a chiedere un obolo a chi faceva la spesa, magari dando una mano a portare le sporte. Poi, però, è arrivato Mark (anche questo nome è di fantasia), anche lui nigeriano, e gli ha fatto capire che il suo tempo era scaduto.

