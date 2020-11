Alla domanda “Visto che in tempo di Covid l’amore fisico se non è impossibile è molto difficile, quale può essere il surrogato?” il sessuologo Fabrizio Quattrini, docente all’Università dell’Aquila, ha risposto: «inevitabilmente l’autoerotismo, e per autoerotismo intendiamo (notare il plurale majestatis, ndr) viversi per intero l’aspetto piacevole del nostro corpo. Farsi le coccole in modo da impiegare quelle energie nella maniera giusta e non cadere nella trappola del bisogno di contatto con un’altra persona. L’autoerotismo non è un ripiego, va riscoperto». Ecco, ci siamo. Volevo commentare l’ultimo dei tanti Dpcm di Conte, e mi sono imbattuto in questo suggerimento “scientifico”. Vale ancora la pena discutere, come facciamo da mesi, su cosa sia efficace contro la pandemia, sulla logica di questo o quel provvedimento? Tanto, su tutto regna una consapevolezza: nessuno sa alcunché di certo, i numeri sono taroccati, gli scienziati discordi, i governi reagiscono in modi diversi (non è vero che “così fan tutti”: la Svezia per esempio no) e Conte sorvola furbamente su tutti gli errori madornali, i ritardi accumulati e le spese inutili fatte finora dal suo governo, dando la colpa sempre e solo al comportamento irresponsabile del popolo. Accusa che (secondo loro) giustificherebbe l’accanirsi contro le libertà fondamentali del popolo, con irruzione fin nei nostri talami. Il virus, secondo il governo, dilaga non per i bus strapieni, ma perché mangiamo in più di sei a tavola, perché facciamo festicciole in casa, perché ci scambiamo coccole fra coniugi. Ora arriva la spiegazione di un docente universitario sui benefici dell’autoerotismo. Ci mancava solo l’Onaneide.

