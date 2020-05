L’ennesima beffa per la cassa. In Piemonte solo 5 settimane

La piattaforma si chiama Aminder ed è quella con cui si è dovuto interfacciare chiunque in Piemonte abbia avuto a che fare con una delle 40.547 domande di cassa integrazione in deroga con causale Covid. E per quanto il relativo manuale di istruzioni sia aggiornato all’ultima normativa, non pare esserlo il sistema che prevede l’inserimento manuale delle informazioni insieme a un numero massimo di cinque settimane per ogni richiesta. Anziché nove, come previsto dal Governo. A sottolinearlo in Commissione Lavoro all’assessore Elena Chiorino è stato il consigliere del Pd, Daniele Valle, evidenziando la «macchinosità» della procedura, per cui è previsto un secondo accesso per estendere i tempi di erogazione degli ammortizzatori sociali. Non solo, sempre Valle ha rimarcato la «lentezza» del disbrigo delle pratiche, ad oggi, 1.509 quelle “decretate” dal – la Regione e 1.199 autorizzate dall’Inps per 630 beneficiari.

