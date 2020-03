Leonardo Di Caprio e il Made in Italy: ecco la 500 che «cambia il mondo»

Le tre One-off, i modelli unici marchiati Armani, Bulgari e Kartell, nel cuore della triennale di Milano, sono il segnale del cambiamento che la nuova 500 vuole interpretare. «È tempo di cambiare per un futuro migliore» è il messaggio diffuso ieri alla “World premiere” del modello cui si affidano le sorti dello stabilimento di Mirafiori e, di conseguenza, di Torino stessa. «Il cammino del cambiamento non lo si fa da soli. Occorrono partner altrettanto virtuosi che abbiano voglia di mettersi in gioco per migliorare il Pianeta condividendo valori e obiettivi» è stato detto ieri all’evento con i due responsabili del brand Fiat Olivier Francois Luca Napolitano. E i partner scelti da Fca sono Leonardo Di Caprio, testimonial d’eccezione nel video manifesto “All-in”, e i tre marchi simboli del made in Italy: «Una strategia dove la sostenibilità sposa l’eccellenza del saper fare, della creatività e dell’innovazione». I tre modelli unici sono stati realizzati con materiali naturali e riciclati e il ricavato della loro vendita sarà devoluto a una delle organizzazioni ambientaliste di Leonardo Di Caprio.

