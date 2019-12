Dopo Leonardo c’è Raffaello: attesa per Newton e “Boom!!”

Per un Leonardo che va, c’è un Raffaello che farà il suo ingresso nell’olimpo delle celebrazioni che contano in vista dei 500 anni dalla sua morte. Se il 2019, infatti, è trascorso artisticamente parlando all’insegna delle mostre dedicate al genio di Vinci, dopo il brindisi del 31 dicembre prossimo scatterà invece la corsa all’esposizione più prestigiosa dedicata al Sanzio, scomparso il 6 aprile del 1520. Annunciata proprio il 10 dicembre scorso in occasione dell’esposizione dell’ “Autoritratto” (fino all’8 marzo 2020) di Leonardo nella Biblioteca Reale, la Galleria Sabauda proporrà la visione del dipinto di Raffaello la “Madonna della tenda”.

Da Leonardo a Raffaello anche con Piemonte Musei che dopo la Tavola Lucana, in mostra fino a maggio al Mastio della Cittadella (“Leonardo Da Vinci-I volti del genio”), promette l’arrivo di un’opera del Sanzio di estremo valore: «Manca l’ufficialità, ma presto vi stupiremo», anticipano. Il 2020 non sarà esclusivamente dedicato al Rinascimento, seppur da solo potrebbe bastare a saziare certe voglie estetiche. In programma c’è molto altro e si spera in tante sorprese. A inaugurare, il 24 gennaio, l’inizio della stagione di Fondazione Musei presso la Gam sarà, infatti, niente di meno che una mostra sul geniale fotografo tedesco Helmut Newton, uno degli artisti più controversi dell’arte moderna scomparso nel 2004.

Colui che immortalò nomi come Andy Warhol e l’Avvocato Agnelli, che “denudò” con il suo obiettivo la sensualità femminile, che rese ancora più celebri donne quali Catherine Deneuve, Anita Ekberg, Claudia Schiffer. Da Newton a Nickolas Muray, l’altro grande della fotografia, con le cui immagini si inaugurerà il 14 febbraio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi la mostra su Frida Kahlo “Viaggia, vivi, ama”, un ’esperienza emozionale nella vita dell’icona mondiale. Un percorso per conoscere la donna, viverla e comprendere la sua essenza, fatta di forza, coraggio, talento e un immenso amore. L’anno nuovo celebrerà anche il fumetto con tutta la sua storia, da Topolino, ai manga, ai più moderni personaggi della Marvel. A portare sotto la Mole “Boom!!! Dal fumetto americano al NeoPop”, questo il titolo dell’esposizione che comprenderà circa 6.000 tavole, sarà ancora una volta la compagine Piemonte Musei Re-Interpreta.

Tra le sue tante proposte fra Cina e Giappone, invece il Mao, il Museo di Arte Orientale, nel 2020 si farà bello con la più grande esposizione sull’arte della Corea che l’Italia abbia mai ospitato. Si tratta di “Corea. Arte all’incrocio di tre mondi” che si inaugurerà il 4 dicembre del 2020. E sempre a dicembre, alla Gam, l’anno si chiuderà con il botto grazie all’esposizione più attesa su “L’arte del Divisionismo italiano”, in collaborazione con il Sole 24Ore Cultura. Palazzo Madama, dove è in corso fino a maggio la grande mostra su “Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno”, coccolerà i visitatori con le opere rinascimentali “La madonna delle partorienti” di Antoniazzo Romano, da maggio, e “Antoine De Lonhy e il Rinascimento in Europa“, dal 16 luglio.

Grande attesa, infine, per sua maestà “Margherita regina d’Italia. L’arte e la cultura della Torino di fine dell’800” in calendario dal 3 dicembre. Alla Reggia di Venaria il 13 marzo del 2020, presso la Citroniera, si inaugurerà la mostra “Sfida al Barocco Roma Torino Parigi 1680-1750” con oltre 200 capolavori provenienti dai più prestigiosi musei e collezioni di tutto il mondo per una mostra imperdibile. Il Museo del Cinema, infine, aprirà il 2020 il 14 febbraio con la bella mostra “Sogni di Stoffa – I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood!”. La mostra racconta il talento, la creatività e la sapienza artigianale della Sartoria Annamode, fondata nel 1946 dalle sorelle Anna e Teresa Allegri, e che dagli Anni ’50 realizza, con passione e dedizione, abiti che hanno reso i nostri costumisti famosi a livello internazionale, fondendo arte e manualità, amore e attenzione per il dettaglio. I costumi di scena e sartoriali saranno affiancati da un percorso multimediale che consentirà al pubblico di immergersi nel magico mondo del cinema, in un laboratorio virtuale ricco di tessuti e colori, guarnizioni e accessori.