Leonardo da Vinci, i “volti del genio” in mostra al Mastio della Cittadella [LE FOTO]

Ecco una carrellata di immagini della mostra “Leonardo da Vinci – I volti del genio” che si è inaugurata stasera al Mastio della Cittadella in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del genio di Vinci. Una mostra già presentata a Madrid e curata, come a Madrid, da Christian Galvez. «Finalmente, dopo 500 anni possiamo vedere com’era Leonardo» afferma Nicola Barbatelli, lo storico dell’arte che nel 2008 trovò questa tavola, altrimenti detta “Ritratto di Acerenza“, in una raccolta privata in provincia di Salerno. Se il dipinto sia opera o no di Leonardo «è un problema irrisolvibile – sostiene Barbatelli – anche se la qualità della stessa evoca una grande attenzione da parte della critica».

ARTICOLATA IN CINQUE SEZIONI

Articolata in cinque sezioni, la mostra, un progetto dell’Associazione Re-Interpreta in collaborazione con Piemonte Musei, propone riproduzioni retroilluminate delle opere del maestro, ricostruzioni fisiche e virtuali di alcune delle invenzioni da lui progettate e riproduzioni di manoscritti. Uno spazio, in particolare, è dedicato a una delle opere più famose, “L’ultima cena” con un’installazione audiovisiva arricchita da musiche selezionate da James Rhodes, mentre in un’altra area i visitatori troveranno gran parte del lavoro di Leonardo sulle proporzioni dell’essere umano, inclusa la rappresentazione dell’Uomo Vitruviano, e potranno partecipare a un’installazione a realtà aumentata. Sarà anche possibile assistere alla realizzazione in diretta della “Gioconda” da parte di Amico, il robot Comau.