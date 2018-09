I leoni della quarta età

Da giovane, per consolare i vecchi che si lamentavano della loro decadenza, citavo loro l’esempio di personaggi noti che, pur anziani come loro o anche di più, erano ancora arzilli, attivissimi e impegnati. Solo adesso mi rendo conto che era un errore. Dover prendere atto che c’è gente della tua stessa età, o anche più vecchia, che ti mangia l’insalata in testa quanto ad efficienza, lucidità e attivismo, non solo non ti rallegra, ma ti fa sentire ancora più a disagio, della serie sono proprio un buono a nulla da rottamare. Eppure c’è un caso in cui il metodo funziona: citare gli ultracentenari. Specialmente quelli che fanno cose incredibili. Il pensiero di poter superare il secolo di vita allontana l’ossessione del congedo, dilata le prospettive, accresce la speranza. «Con un po’ di culo potrei arrivarci anch’io a quell’età – uno pensa – magari non in gamba come lui, ma almeno lucido». E subito la vita riacquista profondità, progettualità. Il babau va a cuccia. Pensavo a questo leggendo del marchigiano Giuseppe Ottaviani, che a 102 anni ha vinto i campionati mondiali master over 100 di salto in lungo a Malaga, con un balzo di 83 centimetri. Lunga vita e altri exploit al bisnonno volante! Bravo, Ottaviani, ma mai come come il milanese Vittorio Colò, che a 90 anni correva ancora i 100 metri in 16 secondi, e a 93 saltava ancora 3 metri nel lungo. Poi si ritirò dalle gare a 96 anni, ma visse ancora fino a 101. Sbaglierebbe chi fosse preso dallo sconforto nell’apprendere che ci sono dei supervecchi così. Ognuno ha i suoi limiti, non è obbligatorio fare gli attori. E’ già una bella soddisfazione fare aspettare Catlin-a facendo gli spettatori.

