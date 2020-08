L’era di Andrea Pirlo inizia con entusiasmo. Obiettivo Champions

Anno decimo, quello del filotto che significa stella, o anno zero. Comunque vada sarà l’anno di Andrea Pirlo e lui si è preso tutto lo spazio possibile già nel suo primo giorno da allenatore juventino. Cosa significa lo spiegherà direttamente lui incontrando oggi la stampa ma intanto è stato il primo ad arrivare, quando ancora non era nemmeno richiesto.

C’era lo staff da mettere insieme e non soltanto per questioni di foto in maschera. E c’è tutto un lavoro da impostare, con la nuova stagione che bussa alle porte. Fra tre settimane il via della Serie A, il 1° ottobre anche i sorteggi di Champions League che tracceranno la strada. La sua parte dalla Continassa che diventa la sua nuova casa perché prima non lo era mai stata.

