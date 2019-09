L’erba alta invade il Monumentale: la sorghetta copre anche le tombe

«Non trovo più mio marito, è nascosto dall’erba alta». È una delle tante reazioni dei torinesi in visita al cimitero Monumentale divenuto in questi giorni una vera e propria selva. In alcune aree del camposanto le lapidi sono completamente coperte dalle piante infestanti cresciute a dismisura oltre il metro di altezza. Come nell’ultimo lotto su corso Regio Parco, dove i ciuffi d’erba che coprono i volti dei defunti hanno acceso le proteste dei loro cari che se la prendono con le istituzioni per l’assenza di manutenzione. Una situazione che si verifica anche nei lotti vuoti e nelle aree comuni con panchine. Per non parlare dei tre cimiteri israeliti dove le tombe ormai non si vedono più, sommerse dai cespugli.

Afc, l’azienda partecipata del Comune che gestisce i cimiteri dal 2006, se la prende con la crescita irregolare del “sorgo rosso”, una graminacea che si sviluppa molto velocemente. «È accaduto che in più aree in cui l’erba è stata tagliata, si sia dovuto intervenire dopo appena dieci giorni – spiegano da Afc -. Vi erano infatti dei tratti con il prato all’inglese ben rasato e altri infestati da questa graminacea che cresce anche di venti centimetri in meno di una settimana». Il lavoro di sfalcio però è continuato regolarmente. «Abbiamo tagliato l’erba in tutti i campi di sepoltura, eccetto il numero 10 nell’ottava Ampliazione che è però in calendario questa settimana. La nostra programmazione – sottolineano dalla società di gestione – prevede uno taglio ogni 3 settimane, da maggio a ottobre. Quest’anno sono già stati effettuati sei sfalci al Monumentale e nove al cimitero Parco. E ne abbiamo in previsione altri due entro ottobre, prima della Commemorazione dei defunti». Capitolo a parte riguarda invece i cimiteri ebraici che per tradizione vengono lasciati in rovina. «il cimitero Ebraico non è di nostra competenza – chiarifica Afc -, così come quello Ortodosso rumeno e le tombe di famiglia».