L’erba cipollina – Prodotti naturali per tornare in forma in vista dell’estate

Stare bene a primavera con il meglio dei prodotti che la natura ci può offrire e soprattutto grazie ai consigli di chi li chi conosce a fondo. È quello che propone l’Erboristeria Erba Cipollina di via Boston 17/C, a Santa Rita, un negozio in cui comprare diventa un piacevole momento da dedicare a se stessi. Soprattutto in questi giorni durante i quali, complici le calorie accumulate durante l’inverno, il nostro organismo necessita di una depurazione profonda. A consigliare i clienti la professionalità e la cortesia della titolare Daniela Marzani, la quale viene supportata nel suo lavoro da una naturopata (che ogni primo mercoledì del mese propone ai clienti una consulenza gratuita) e da una massaggiatrice shiatsu (disponibile ogni ultimo giovedì).

Ma quali sono i prodotti migliori per stare bene in questa stagione? «Certamente le tisane –spiega Daniela – di cui noi abbiamo una vastissima scelta, tarassaco, carciofo, finocchio, malva, sono tutti elementi della natura in grado di depurare bene. A queste si possono abbinare integratori, noi ne abbiamo tanti e di diverse marche tutte rigorosamente selezionate e non commerciali. Mi piace studiare i prodotti, amo le eccellenze e non i nomi facili da acquistare on line».

Indirizzo: via Boston 17/C, Torino

Telefono: 011.364895

Orario: 9-12; 16-19,30 (chiuso domenica e lunedì mattina)

Sito: www.erboristeriaerbacipollina.it

Possibilità di consulenze in pausa pranzo previo appuntamento