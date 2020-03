L’eredità di clochard e bivacchi trasforma la Dora in discarica

Macerie edili, siringhe, sacchetti neri, vestiti abbandonati e decine di bottiglie. È lo spettacolo, desolante, che offrono in questi giorni le sponde della Dora. Tra corso Principe Oddone e via Cigna, alle spalle della biblioteca civica di strada del Fortino e lungo Dora Agrigento, fino al ponte Mosca, si può trovare di tutto e di più. Una vera discarica a cielo aperto, l’eredità di anni e anni di bivacchi incontrollati ma denunciati a più riprese dai residenti del quartiere Aurora.

Qualcuno era persino riuscito a costruirsi un comodo riparo di fortuna all’ombra degli alberi, salvo poi sbarazzarsi dei rifiuti gettandoli oltre le siepi. Le stesse siepi trasformate in un vespasiano a cielo aperto, con tanto di cattivi odori segnalati anche in tempi non sospetti dai fruitori della biblioteca civica.

