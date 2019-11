Ecco l’eredità del bivacco libero. Sotto la tettoia regna l’anarchia

La notte è una terra di nessuno, tra bottiglie di vino e carrelli della spesa abbandonati. Così al mattino l’eredità del bivacco trasforma piazza Crispi, in Barriera di Milano, in una sorta di enorme discarica a cielo aperto. La colpa è del bivacco che da tarda sera prende in ostaggio l’area della tettoia. Tra nomadi e ubriachi il gioco è fatto. «E’ una vergogna – lamenta Angelo Martino del comitato spontaneo “Barriera di Milano Torino Nord” -. Come sempre in questo quartiere è permesso tutto».

La Circoscrizione 6, con l’aiuto dei vigili urbani, ha provato a risolvere il problema ma senza successo. I camper, infatti, dopo ogni sgombero tornano puntualmente al loro posto. «Li abbiamo mandati già via due volte ma tornano – dichiara Tony Ledda, coordinatore al Commercio della Sei -. Ora stiamo pensando a un sistema più duraturo per non farli più entrare». Tra Barriera di Milano e Regio Parco si segnalano anche gruppi di nomadi che gironzolano tra piazza Sofia e parco Stura. Senza dimenticare via Monteverdi, più volte oggetto di sgomberi da parte della polizia. Per piazza Crispi, però, il problema non è solo quello delle occupazioni. Il mercato continua ad essere un grosso punto interrogativo per la circoscrizione Sei. Al mattino, infatti, è impossibile trovare un banco. Per vedere qualche ambulante bisogna recarsi di pomeriggio, il mercoledì e il venerdì.

Un altro problema è quello legato alla vecchia tettoia che si trova nella piazza: l’idea della Sei è quella di rimuoverla «perchè porta degrado e rovina l’architettura della piazza». Tanto che in passato sono persino stati segnalati dei meccanici abusivi “al lavoro”. E basta fare un giro al mattino per vederne di tutti i colori. Una delle proposte del centro civico di via San Benigno per il futuro è legata alla pedonalizzazione di tutta l’area adiacente la tettoia.