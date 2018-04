L’ERRORE. Atto indirizzato ad Alice Castello (Vercelli) spedito ad Aci Castello (Catania): il processo slitta

Avete mai visto il film “Io speriamo che me la cavo”? Per un errore di trascrizione, l’indimenticato Paolo Villaggio, che interpretava il maestro Sperelli, fu spedito in una scuola di Corzano (paese di fantasia nella periferia napoletana) anziché a Corsano, in Liguria.

Beh, per un motivo simile è saltato il processo, in Corte d’Appello, per i presunti abusi commessi sugli ospiti nel reparto psichiatrico di una casa di cura a Borgo D’Ale, nel Vercellese.

Sì, perché l’atto giudiziario partito da Torino doveva essere notificato ad Alice Castello (Vercelli), mentre in realtà è stato spedito ad Aci Castello (Catania), ovvero a 1.400 km di distanza. Un errore frutto di un lapsus che ha portato all’inevitabile slittamento del processo.