L’ESAME FARSA DI SUAREZ. «Non sa l’italiano… Guadagna 10 milioni e non puoi bocciarlo»

La lingua del calcio è universale e pur di accaparrarsi Pelè, ai tempi, si sarebbero fatte carte false, magari trasformando o Rey in oriundo (cosa che allora era di moda), dopo avergli trovato un improbabile avo italiano. Luis Suarez, il centravanti del Barcellona non è Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, ma è pur sempre un campione della pelota e per la commissione d’esame dell’Università per stranieri di Perugia che lo ha esaminato, il suo italiano sarebbe stato fluente, appreso senza troppa fatica e pur con poca applicazione, dalla giovane moglie friulana. Sono seguite le foto di rito, con “el pistolero” accanto agli esaminatori (tutti con la mascherina) e con il diplomino in bella mostra. Poi, ma non è stato ancora provato, gli immancabili autografi. Purtroppo però, per quell’esame, forse troppo facile, e per l’emozione non contenuta di quei prof di fronte al campione, il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, magistrato tutto d’un pezzo che gli italiani hanno conosciuto bene quando ricopriva il ruolo di presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, ha sospettato l’inganno. O meglio, l’ultimo inganno che è andato ad arricchire il faldone di un’inchiesta aperta mesi fa su esami di lingua italiana regalati come caramelle.

