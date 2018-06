L’esplosivo tra i libri

Immaginare che i terroristi dell’Isis arrivino qua con i barconi vestiti di stracci è un errore grave. Le rotte dell’eversione jihadista possono passare anche attraverso i canali dell’università. Come se costoro che studiano possibili attentati fossero ragazzi normali che viaggiano verso un ateneo europeo per completare la loro formazione. Con tanto di permesso di studio e libretto universitario.

Credenziali vere per studenti fasulli che, come emerge dalla storia che sto per raccontarvi e che riguarda cinque giovani tunisini arrestati in Italia con prima tappa a Torino. Qui si sono iscritti all’Ateneo ma, ovviamente, non hanno mai frequentato né sostenuto un esame. Per campare spacciavano droga a San Salvario e avevano la giornata libera per intrattenere relazioni con altri connazionali e studiare potenziali attacchi in nome del Califfo.

Uno sognava di fare il martire a Pisa e le sue esternazioni su Facebook lo hanno tradito e fatto espellere, altri quattro sono stati arrestati dopo qualche mese, l’ultimo è finito in manette in Austria. Una storia chiusa grazie alle indagini della nostra intelligence, che tuttavia ha svelato come l’inchiesta sia tutt’ora aperta anche in collaborazione con altri paesi europei.

Forse quella cellula nata sotto la Mole aveva già costruito ramificazioni internazionali. E soprattutto ha mostrato una nuova via del terrore, quella dello studio che diventa una copertura ingegnosa. E sconosciuta, per noi, almeno fino a ieri.

