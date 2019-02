Lessolo, paura nella notte: un incendio distrugge due negozi

Paura nella notte a Lessolo (To), dove un incendio ha distrutto due esercizi commerciali, in via Mazzini (frazione Calea). Le fiamme hanno interessato un negozio di alimentari, poi si sono stese fino al laboratorio di pasticceria.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti: sul posto i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, che hanno domato il rogo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ivrea: in base ai primi accertamenti, sembra che l’incendio sia stato causato da un corto circuito.