L’estate amara delle piscine: Sempione e Pellerina ai box

Il 2020 delle piscine torinesi è ancora tutto da scrivere. Tra gli impianti che apriranno, quelli che resteranno chiusi e quelli ancora nel limbo, non è dato sapere che estate sarà per le famiglie costrette (per vari motivi) a rimanere in città. Passando in rassegna le strutture delle otto Circoscrizioni ne esce un quadro clinico stabile. Non ancora preoccupante. Anche se, a meno di dieci giorni dall’inizio effettivo dell’estate, i problemi non mancano di certo. Una parte li ha portati il lockdown e la necessità di adeguarsi al domani. Per questo le aperture sono state tutte, o quasi, posticipate.

CHI NON APRE

Alcune piscine non vedranno la luce del sole neanche quest’anno. In primis la Pellerina. Dopo due anni di chiusura, la quarantena ha ulteriormente prolungato i tempi di aggiudicazione del bando per l’esternalizzazione dell’impianto sportivo. Ma se tutto andrà per il verso giusto, questa sarà l’ultima estate con i lucchetti.

