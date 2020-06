L’estate è arrivata: giornate di sole e colonnina di mercurio in salita su tutto il Piemonte. Farà caldo anche di notte

Da martedì temperature in aumento: sopra i 30 gradi in pianura e sulla Bassa con effetti anche in alta quota

Prove tecniche d’estate, con giornate calde e soleggiate su tutto il Piemonte. A partire da martedì prossimo. E’ quanto annunciano le previsioni meteo dopo che, da ieri sera, è scattato, anche in via “ufficiale”, il solstizio d’estate.

L’ALTA PRESSIONE LA FA DA PADRONA

L’alta pressione la sta facendo da padrona, andando via via consolidandosi un po’ su tutta sull’Europa occidentale “spazzando” i cieli e ripulendoli su tutto il nord ovest della Penisola (salvo modesti annuvolamenti pomeridiani sui rilievi).

GIORNATE SOLEGGIATE E CALDE

Insomma, è il preludio di una prima fase di giornate soleggiate e calde dopo un mese di giugno incerto, caratterizzato, finora, da acquazzoni, grandinate e temperature ben al di sotto della media.

SALE LA COLONNINA DI MERCURIO

E proprio la colonnina di mercurio viene data in forte aumento. Nel giro di due giorni, a partire da domani e poi, in particolare, martedì prossimo, in pianura si dovrebbero toccare i 30 gradi con punte di 32 sulla Bassa, il tutto anche durante le ore notturne.

FARA’ CALDO ANCHE IN MONTAGNA

Anche in montagna il caldo farà a far sentire i propri effetti, con lo zero termico che risalirà fino a quota 4300-4500 metri garantendo temperature anche sui 20 gradi a 1800-2000 metri.

TEMPO INCERTO NEL FINE SETTIMANA

Attenzione però. L’alta pressione, infatti, potrebbe indebolirsi tra giovedì e venerdì con il ritorno di qualche pioggia (pomeridiana sui rilievi e serale in pianura), sia pure in un contesto di giornate calde e soleggiate. E poi, dal prossimo fine settimana, con qualche temporale più intenso anche in pianura. Tuttavia, dovrebbe trattarsi solo di una pausa. Da domenica, infatti, si annunciano di nuovo condizioni soleggiate con caldo in probabile ulteriore aumento.