L’estate bollente di Rossella Fiamingo

Siamo abituati a vederla in pedana, a battagliare e spesso e a vincere per una medaglia. Rossella Fiamingo, campionessa di scherma, è una bella ragazza di Catania abituata a far notizia durante i Mondiali (due titoli iridati nel suo palmares) e le Olimpiadi (una medaglia d’argento a Rio).

La sua specialità è la spada, quella in cui si assegnano punti ogni volta che uno dei due contendenti riesce a toccare l’avversario con la sua arma in qualsiasi parte del corpo. E con le sue foto, per la verità, Rossella ha toccato il cuore di tutti. Scatti “bollenti”, in spiaggia o in acqua, con costumini sempre più succinti.

Un fisico mozzafiato quello ostentato dalla procace campionessa classe 1991 sul suo sempre più seguito profilo Instagram, con un lato A esplosivo e un lato B ugualmente prorompente. Che dire: Rossella Fiamingo è davvero una campionessa, in pedana…e fuori.