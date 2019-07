L’estate dei cantieri: dalla Torino-Ceres ai sottopassi chiusi

Con il mese di luglio si inaugura ufficialmente la stagione dei cantieri stradali estivi. Una ventina quelli che invaderanno le strade di Torino: dai lavori nei sottopassi alla manutenzione dei binari del tram fino alla posa della rete elettrica. Un elenco piuttosto lungo che non risparmierà quasi nessun quartiere.

LA TORINO-CERES

Dopo l’abbattimento del cavalcavia di largo Grosseto proseguono i lavori lungo tutto l’asse di Madonna di Campagna e Borgo Vittoria. Dal 15 luglio l’attraversamento di corso Grosseto su via Bibiana sarà chiuso al traffico (riapertura prevista per fine settembre) mentre entro il primo agosto sarà riaperto l’attraversamento nord sud di via Chiesa della Salute. A seguire si procederà con la chiusura dell’attraversamento di via Ala di Stura.

MANUTENZIONE BINARI

Oltre al limite di velocità di 30 km/h in via Cernaia, da via Confienza a piazza Solferino, per il rinnovo delle curve tranviarie in piazza Solferino, dal 3 giugno al 26 luglio, si segnalano i lavori di manutenzione dei binari in via Pietro Micca/Bertola fino al 17 luglio. Chiusura al traffico delle vie Milano e San Francesco d’Assisi fino a via Pietro Micca, con termine 20 agosto per il rinnovo della pavimentazione lungo i binari del tram e la posa di paletti dissuasori. Sarà completato il livellamento della pavimentazione in porfido in piazza Castello, tra via Viotti e via Po, fino al 30 agosto. Lavori anche in piazza Castello fino al 7 settembre.

