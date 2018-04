L’estate di Vacchi inizia con Sharon

La modella venezuelana è ormai fissa sullo yacht in Florida dove vive il manager-deejay

Manca soltanto il balletto a bordo del suo yacht, giusto per rendere ufficiale la notizia. Ma ormai sembrano esserci pochi dubbi: Gianluca Vacchi a 51 anni, ottimamente portati, ha una nuova fiamma. Lei è Sharon Fonseca, modella venezuelana che potrebbe tranquillamente essere sua figlia e che dal 2015 ha anche lanciato una sua personale linea di oggettistica per le donne.

Prima ancora che su di loro arrivassero i paparazzi, il manager di origine bolognese, che ormai da anni vive stabilmente a Miami, ha deciso di uscire allo scoperto postando su Instagram un’immagine insieme alla nuova compagna, caricata su un appariscente sidecar. Il resto lo ha fatto il settimanale “Chi” che nelle sue news di gossip ha confermato la storia in corso andando anche oltre: secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini infatti la storia è decollata alla grande, tanto che i due stanno già convivendo in Florida, ma presto arriveranno anche in Italia.

In effetti la carriera di “Mister Enjoy” come deejay è ormai decollata: a partire da fine giugno sarà protagonista di una serata tutta sua in una notissima discoteca di Ibiza, facendo così concorrenza tra gli altri a Nicole Minetti che ormai lì è di casa. E così in estate potrebbe fare la spola tra le Baleari e la sua amatissima Sardegna, perché quale estate sarebbe senza le sue immagini dalla Costa Smeralda?

Intanto se la spassa con Sharon che visivamente e fisicamente ricorda molto da vicino le sue ultime ex a cominciare da Giorgia Gabriele. La modella romana, che prima di lui aveva frequentato altri Vip come Davide Lippi e Christian Vieri, per quattro anni è stata anche la sua ombra prima della rottura consumata pochi mesi fa, anche se nel frattempo si è già sistemata con Andrea Grilli, direttore commerciale di una nota casa di moda. E dopo di lei era toccato anche ad Ariadna Gutierrez, già Miss Colombia 2014, altra ragazza dal fisico statuario e dalla bellezza mediterranea che però era durata molto meno della collega.

Durerà di più questa volta? Difficile dirlo, ma intanto Vacchi si fa forte degli oltre 11 milioni e mezzo di follower su Instagram che rappresentano la sua forza ma anche un notevole investimento commerciale. Il suo hashtag #gvlifestyle è diventato un marchio di fabbrica importante e gli permette di vivere indipendentemente dalle ricche prebende che gli passa la famiglia. E adesso c’è Sharon con cui condividere tutto questo, una presenza non banale al suo fianco, come è sempre stato in questi ultimi anni.