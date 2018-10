L’estate si volta a salutare

A Roma sono famose le “ottobrate”, settimane intere di bel tempo con caldo quasi estivo ad ottobre, ma qui a Torino sono rarità. Non so se durerà, ma ieri, dopo un inizio incerto, è saltata fuori una di quelle giornate lì. C’era l’aria pulita e il sole terso, c’eran profumi intorno e gente ancora nei déhors, tepore mitigato dall’ombra fresca, venticelli. L’insieme non era scontato e petulante come in primavera, bensì discreto, placido, maturo, imprevedibilmente bello come solo l’ultima occhiata di un’estate in partenza può apparire. Insomma, era come la Loren a 60 anni. Adesso Sofia ne ha 80 e, rupita e intonacata com’è, solo un mozzo siculo sbarcato da un trimestre di cargo saprebbe concupirla. Mi perdonino i siculi: il mio è solo un omaggio al luogo comune della loro bravura amatoria. In realtà, nella mia allegoria, a concupire la Sofia d’oggi calzerebbero meglio altri esempi di maschi, ma sarebbe un peccato guastare il ricordo del tramonto di ieri, con le sue sfumature grigio-arancio-rosa-blu sulle Alpi, evocando certe virilità d’importazione, nutrite di atavico disprezzo per la donna, e talvolta espresse purtroppo qui in Italia in violenze carnali, anche di vecchie. No, no. Restiamo al mozzo siculo (magari identificandolo nello splendido Giancarlo Giannini di “Travolti da un insolito destino”) e all’appetibile Sofia di vent’anni fa. Conosco già l’obiezione delle donne sessantenni: «Bella forza, chissà quante volte si è fatta ritoccare dal chirurgo, quella lì!». Ma era solo per fornire un termine di paragone noto a tutti. Il vero “come” di un’ottobrata sono proprio loro, certe sessantenni ancora splendide. Ognuno di voi ne conosce almeno una. Bene: ieri era come lei.

