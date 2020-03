L’estintore spaziale

Il prossimo 29 aprile l’asteroide 52768, un mostro di roccia grosso come l’Everest che viaggia alla velocità di 8,7 km al secondo, “sfiorerà” la terra alla distanza di 6 milioni di chilometri. Sedici volte la distanza Terra-Luna. Nessuna possibilità che ci tocchi. La Nasa infatti dice “si avvicina… sfiorerà…” denunciando sicurezza, controlli, calcoli fatti e rifatti. Ma i giornali sensazionalisti passano al condizionale (“non dovrebbe colpire”) e citano gli scenari del “se i conti fossero sbagliati”. Dall’asteroide di 17 metri che nel 2013 in Russia fece danni immensi e 1.500 feriti a quello che nel 1908 rase al suolo milioni di alberi in Siberia, per finire col botto: se l’Everest 52768 dovesse mai colpirci, avrebbe gli stessi effetti dell’asteroide che 65 milioni di anni fa fece estinguere i dinosauri con il 90% delle specie viventi. Allegria! Volevano tirarci su il morale tra un bollettino e l’altro sul Coronavirus? Non bastavano i 130mila migranti “liberati” da Erdogan che premono ai confini della Grecia per invadere l’Europa? O i 900mila in arrivo dalla Siria? Il milione dalla Libia? Poi si lamentano che la gente prende sottogamba il virus… Pensateci, burattinai del babau. E ricordate una cosa: quando finirà l’antropocene, l’era in cui viviamo, e l’uomo si estinguerà (succederà, tranquilli, succederà, causa asteroidi o pandemie o guerre atomiche o clima impazzito) basteranno 200 milioni di anni, un ventitreesimo dell’età di mamma terra, per cancellare qualsiasi traccia del suo passaggio. Anche adesso, se mai fosse esistita una società evoluta un miliardo di anni fa, ne sarebbe sparita ogni prova. Pensate largo, gente. Pensate alto. E lasciate l’Everest dove sta.

